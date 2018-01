Un home resulta intoxicat en ajudar a apagar un foc a casa dels veïns a Salt

Un home ha resultat intoxicat en ajudar a apagar un foc a casa dels veïns a Salt.

Aquest és el resultat d'un incendi que es va produir ahir pels volts de les onze de la nit en un pis del número 36 del carrer de Manuel de Falla.

Els Bombers es van activar amb sis dotacions i quan hi van arribar, van trobar-se que el foc ja estava apagat.

I és que un veí i també la família del tercer pis van aconseguir sufocar les flames. Va cremar un suro i diversa decoració de l'habitació de la mainada.

Aquesta actuació dels veïns i la família va provocar que un dels veïns patís intoxicació per fum de caràcter lleu i fos evacuat pel SEM en ambulància fins a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Els Bombers per la seva banda, van ventilar el pis i van mirar que no hi hagués més afectacions.