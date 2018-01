La plataforma contra els pisos turístics plantejarà noves accions

La plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics no pensa abaixar els braços després que la setmana passada el ple de Girona rebutgés la seva moció que reclamava una major regulació d'aquest tipus de vivendes i una moratòria de llicències que n'impedeixi la proliferació descontrolada. Per això, aquest vespre han convocat una nova assemblea al centre cívic Barri Vell per plantejar noves accions.

La plataforma s'ha mostrat molt decebuda després que la moció presentada només rebés el suport d'ERC-MES i la CUP, mentre que PDeCAT, Cs i PP hi van votar en contra i el PSC es va abstenir. Per això, els veïns -alguns dels quals van marxar del ple visiblement enfadats- consideren que «la majoria del ple de l'Ajuntament de Girona no percep la problemàtica dels pisos turístics com una qüestió urgent i de prou importància». Segons recorden, la majoria de partits van argumentar que el problema de l'augment del preu de l'habitage es deu més a una qüestió d'oferta i demanda més que no pas a la voluntat especulativa d'alguns propietaris a l'hora d'explotar els seus pisos com a habitatges turístics, però en canvi ells creuen que cal «fer un estudi que analitzi la situació en profunditat i que compti amb la participació activa dels veïns i veïnes».

PDeCAT, Cs i PP, a més, van argumentar que la situació no és prou preocupant com per justificar una moratòria, i van considerar que primer cal esperar a tenir el Pla Estratègic de Turisme, que ha d'establir les directrius per als propers anys. Els veïns, però, consideren que la moratòria resulta «indispensable» mentre s'analitza la situació i s'elabora el Pla Estratègic de Turisme. «A més, insistim en la necessitat que aquest pla sigui realment participatiu i reculli l'opinió d'entitats, associacions i els veïsn i veïnes afectades», assenyalen. De la mateixa manera, recorden que es del dia del ples estant esperant la trucada de la regidora de Turisme, Glòria Plana, que es va comprmetre públicament a fer-los partíceps de l'elaboració del pla en fases més avançades.

La plataforma, però, considera que mereix una «menció especial» la intervenció final de l'alcaldessa, Marta Madrenas, a qui acusen d'haver utilitzat un «to alliçonador» quan va recordar els drets dels petits propietaris. «Ens preguntem si el fet de ser expulsats dels nostres barris per l'augment desorbitat del preu del lloguer no suposa per a l'equip de govern un problema de justícia social de primer ordre», indiquen. Ells, en canvi, consideren que no poden «esperar més» i insisteixen en la necessitat «d'aplicar urgentment la moratòria per tal de no seguir vulnerant un dret bàsic com és el de l'accés a l'habitatge». Segons diuen, no demanen que es retirin llicències, sinó aturar-les per regular les condicions en què cal atorgar-ne de futures, per tal de fer compatible la vivenda i el turisme.