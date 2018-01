La Plataforma demana que s'aturi tota la tramitació del Pla de la Devesa

La Plataforma Salvem la Devesa va presentar ahir en un acte públic a la Casa de Cultura públic les al·legacions al Pla Especial que lliurarà a l'Ajuntament de Girona. La plataforma demana la «paralització de tot el procés de tramitació admisnitrativa i l'elaboració d'un nou document que sigui sotmès a un tràmit de participació ciutadana amb, obert i amb el temps necessari».

El text engloba sis blocs d'al·legacions. Comença indicant que hi ha faltes d'ortografia, problemes en la numeració o noms de documentents que no concorden. Exigeix que es replantegin els usos agressius al parc i que les activitats permeses respectin sempre els arbres, les persones, els animals i la flora. No són partidaris d'actes puntuals de gran format (un concert massiu o el festival de circ). Demanen que s'elimini tota possibilitat de gestió privada del domini d'ús públic en règim de concessió administrativa o altre règim. Pel que fa a mobilitat, no volen que s'eliminin dos carrils de trànsit davant la sala de ball i pregunten si cal i una nova passera que creui el Ter. Altres demandes són eliminar el reg dels arbres per inundació i determinar els criteris que marquin si s'ha de talar un plàtan i que no cal plantejar actuacions milionàries sinó petites actuacions per ordenar el parc i fer-lo amable.

Entre el públic es va demanar que les atraccions de les fires, el mercat i Fira de Girona deixin el parc, més parc infantils i millores en l'espai de caminar del parc. L'enginyer Narcís Motjé va dir que el sistema de reg per inundació és l'adient.