Els psicòlegs asseguren que l'acusat de maltractament tenia la parella «controlada i sotmesa»

Els psicòlegs de l'Equip d'Assessorament Tècnic Penal asseguren que l'acusat que s'enfronta a 23 anys de presó per haver fet viure un autèntic calvari a la seva exparella exercia "control i dominació" cap a la dona, que s'acabava "sotmetent" a la seva voluntat per evitar que es posés violent. El judici, que s'ha fet durant dos dies a l'Audiència de Girona, queda vist per a sentència. Tant la fiscalia com l'acusació particular han mantingut l'acusació per un reguitzell de delictes com maltractament habitual, amenaces, agressió sexual, injúries o vexacions. El cas es remunta a l'any 2015, quan acusat i víctima van mantenir una relació de quatre mesos. Els psicòlegs donen credibilitat al relat de la víctima i asseguren que patia un quadre ansiós depressiu com a conseqüència dels fets.