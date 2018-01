S'enfronta a 23 anys de presó, acusat de maltractar la seva exparella a Girona

L'Audiència de Girona va jutjar ahir al matí un home acusat de maltractar de manera reiterada la seva exparella a Girona. Els fets es remunten al 2015, durant els quatre mesos en què la víctima i l'acusat van mantenir una relació sentimental. Segons sosté la fiscalia, l'acusat la controlava, se'n burlava, l'amenaçava a ella i a la seva filla, no la deixava sortir de casa i l'obligava a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat.

Durant la declaració d'ahir, la víctima va relatar capítol per capítol el malson que li hauria fet passar el processat. Des d'amenaces d'«obrir-la en canal» amb la navalla que sempre portava a sobre, fins a les vegades que tancava la porta del pis perquè aquesta no pogués sortir del domicili. També va explicar que l'havia agredit més d'una vegada de diferents maneres, fets que l'acusat va negar durant la seva declaració, assegurant que mantenien una «relació totalment normal». No és la primera vegada que el processat se les veu amb la justícia, sinó que ja disposava d'altres condemnes i denúncies de parelles anteriors.

L'home s'enfronta a 23 anys de presó per delictes de maltractament habitual, amenaces, agressió sexual, maltractament i coaccions. També se li demana que durant 46 anys i mig no es pugui apropar a menys de 500 metres de la seva l'exparella i de la filla d'aquesta, que es passi sis anys en llibertat vigilada i que indemnitzi la dona amb una suma de 13.000 euros en concepte de responsabilitat civil. El judici va quedar vist per a sentència.