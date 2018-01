La festa de la Policia es converteix en una crítica a la violència de l'1-O

El cap de la Policia Municipal de Girona, l'inspector Joan Jou, va lamentar ahir durant la diada del cos de seguretat la violència de l'1 d'octubre. Una situació, segons l'inspector, que ha fet canviar la relació entre policia i societat. Aquest va assegurar que segons la seva opinió «fets com l'1 d'octubre, que no haurien d'haver passat mai, han fet que la relació entre la societat i la policia passi per moments complicats». Una crítica que anava dirigida segons va explicar el cap de la Policia Municipal cap a la violència emprada però no pas cap als cossos de seguretat que en van fer ús.

Es dona el cas que enguany també es va celebrar per primer cop la Diada de la Policia Municipal en un canvi de format, més auster i en el qual, després d'un decret que va fer l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, no hi estaven convidades les forces de Seguretat de l'Estat (Guàrdia Civil i Policia Nacional). Però a més, tampoc s'hi va convidar altres cossos que treballen a la zona com els Mossos d'Esquadra ni policies locals veïnes.

L'alcaldessa de Girona durant el seu parlament també va fer referència al referèndum de l'1 d'octubre i va lloar el paper de la Policia Municipal en un dia que «va actuar sense atacar la llibertat de les persones i amb proporcionalitat». Un fet que, segons la seva opinió, ha permès que aquest cos de proximitat hagi pogut mantenir «la seva legitimitat» davant la ciutadania.

En la jornada d'ahir, el cap de la Policia Municipal va fer balanç del 2017 i va destacar diversos fets que durant l'any passat van posar a prova i posen a prova encara la Policia Municipal com és l'ascens a Primera del Girona FC i va recordar que «mai se'ns havia plantejat un repte com aquest, una concentració mitjana de 10.000 persones cada quinze dies, amb una continuïtat que hores d'ara és de set mesos» i va agrair els agents i comandaments del dispositiu.



La campanya dels ciclistes

Un altre aspecte d'actualitat durant les últimes setmanes a Girona és la campanya de control de ciclistes que no circulen per on els pertoca. Ahir l'inspector va ressaltar que aquesta ha suposat 402 denúncies el 2017 però va destacar que «les denúncies han anat a menys, fet que significa una millora cap al civisme entorn del vianant». D'aquest tema, l'alcaldessa Marta Madrenas també en va fer referència i va destacar que la campanya era «necessària perquè teníem un problema greu» i va assegurar que entre 2016 i 2017 s'havien duplicat els accidents de vianants amb ciclistes.

Un altre aspecte destacable de les dades del 2017 i dels eixos en els quals la Policia Municipal preveu incidir aquest any són els sorolls, les activitats a la via pública i els animals de companyia. Els sol arribar en forma de queixa i, durant el 2017, la Policia de Girona va aixecar 540 actes motivades per soroll, un 8% més que el 2016. I sobre la tinença d'animals, els agents van rebre «820 demandes el 2017, que han portat a denunciar 324 comportaments incívics, un 14% més que el 2016», va detallar l'inspector. Finalment, va destacar la baixada d'un 3,2% dels accidents de trànsit i va assegurar que tenen com a objectiu la lluita contra la distracció, sobretot per l'ús del mòbil.