Girocamping innova el format i s'integra al festival Sea Otter de ciclisme

Girocamping, el saló de referència del sector del càmping i Parcs de Vacances, s'integrarà en aquesta edició 2018 al Sea Otter, la fira internacional de referència del ciclisme, amb l'objectiu de donar a conèixer una oferta que destaca per la seva sostenibilitat i del tot vinculada amb el turisme ciclista i familiar. Els responsables de l'Associació de Càmpings i l'organització del Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, que se celebrarà del 8 al 10 de juny a la zona del pavelló de Fontajau, ja s'han reunit per començar a concretar els detalls i establir sinergies. Girocamping disposarà d'un espai propi diferenciat dins el Sea Otter, on presentarà la seva oferta.