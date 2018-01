Girona Acull exigeix solucions urgents per als 30 extutelats que sobreviuen al carrer

La plataforma de suport i defensa dels drets de les persones migrades i refugiades Girona Acull exigeix que es convoqui una taula urgent per trobar solucions per als 30 joves extutelats per la DGAIA que actualment viuen al carrer a la ciutat. L'entitat alerta que "cada dia que passa és un dia més que aquests nens estan al carrer" i que cal abordar la situació "ja", en un grup de treball que impliqui tant la Generalitat com l'ajuntament i les entitats.

Recorden que són joves d'origen immigrant que fins als 18 anys estan en centres. "Quan compleixen 18 anys i un dia, els expulsen amb només 50 euros i un entrepà", ha criticat. Per això, situen com a primera prioritat que "tinguin un sostre" i, després, fer un seguiment per garantir-ne la inserció social i laboral. En Younes és un d'aquests joves que ja fa un any que va complir la majoria d'edat. "Vaig deixar el meu país per tenir un futur millor però m'he trobat sense cap mà que m'ajudi", ha lamentat.