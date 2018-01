Millo critica Madrenas per l'actitud «sectària» que té en relació amb l'Estat

El delegat de l'Estat a Catalunya, Enric Millo, ha pressionat l'alcaldessa de Girona dient-li que a partir d'ara el govern espanyol la té com a "única interlocutora" per tractar tots els projectes que facin referència a la ciutat. Entre aquests, la reposició del parc Central, la reforma de la plaça Espanya o el nou arxiu històric. Segons Millo, l'actitud "sectària" que ha mantingut Madrenas, trencant relacions institucionals amb l'Estat, "no és raonable" i els gironins n'han de veure "les conseqüències". "Tots els projectes queden supeditats a allò que decideixi l'alcaldessa", ha dit Millo, avançant que si Madrenas no accepta reunir-se amb l'Estat, hi haurà convenis que quedaran sobre la taula.

D'altra banda, el delegat de l'Estat també ha carregat contra el canvi de nom de la plaça Constitució, posant-lo com a exemple de la "intransigència i intolerància" de Madrenas. "Entendria que es posés el nom d'1 d'Octubre a un altre espai, perquè hi ha gent a qui li agrada commemorar derrotes, però en cap cas es pot acabar amb una part de la simbologia i la història de la ciutat", ha assegurat.