Salt adjudica la instal·lació de trenta càmeres de videovigilància per 65.727 €

L'Ajuntament de Salt ha adjudicat recentment la instal·lació d'una trentena de càmeres de videovigilància al carrer. L'empresa escollida és Elecnor Seguridad, que era l'única que s'ha presentat al segon concurs obert pel consistori saltenc. El primer havia quedat desert.

En concret s'ha adjudicat el subministrament, instal·lació, servei de manteniment, conservació, control de funcionament i reparació de càmeres de videovigilància per 65.727,26 euros i una durada de tres anys. L'empresa ha rebaixat un euro el preu de sortida de la licitació d'aquest segon concurs.

Tots els aparells estaran senyalitzats i es posaran al centre, al voltant de l'edifici de l'Ajuntament, la plaça Llibertat i el carrer Àngel Guimerà, entre d'altres. També es posaran a la zona de la Massana, especialment a la Rambla, i a la plaça Catalunya, on ja estava previst des de fa temps, i a la zona esportiva de les Guixeres, al voltant del camp de futbol i les pistes de tenis. En aquest espai hi ha punts que queden amagats a la vista i una càmera pot evitar robatoris.

El tinent d'alcaldia de Seguretat, Toni Vidal, com ja havia dit anteriorment, ha assenyalat que aquest tipus d'instal·lacions s'ha demostrat que són «una bona eina policial». De fet, al terme municipal van baixar els robatoris a vehicles als aparcaments quan s'hi van posar càmeres, com en el parc Monar.

Al primer concurs públic obert s'hi havien presentat dues empreses i el preu de sortida era superior: 78.476,83 euros. No obstant, la licitació va quedar deserta malgrat que s'hi havien presentat dues empreses: una havia fet una oferta a la baixa, però va presentar la documentació fora de termini i per això va haver de ser exclosa; mentre que una segona va presentar-se pel preu de licitació, però més endavant va dir que el projecte no era viable per aquest preu i va retirar la proposta. Per això, l'Ajuntament saltenc va tornar a licitar la instal·lació de les càmeres i va introduir millores per fer l'oferta més atractiva per rebre propostes.

Quan s'instal·lin aquestes noves càmeres, Salt tindrà una seixantena d'aparells repartits per diferents punts del terme municipal.