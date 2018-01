Un 10% dels gossos censats a Salt són de races potencialment perilloses

¡Un 10% dels gossos censats a Salt (Gironès) són de races potencialment perilloses, segons dades fetes públiques per l'ajuntament. L'equip de govern ha modificat l'ordenança de control i tinença d'animals, que datava de l'any 2000. Entre les actualitzacions, hi ha la incorporació d'un apartat específic destinat als amos de gossos potencialment perillosos. L'ordenança recull la necessitat que els propietaris dels animals obtinguin una llicència administrativa prèvia per tenir-los i serà el mateix ajuntament qui s'encarregarà de concedir-la si compleixen els requisits.

L'ordenança prohibeix, per exemple, que una sola persona pugui treure a passejar un gos d'aquestes races juntament amb un can de qualsevol altre tipus o amb un altre gos potencialment perillós. El text també fixa requisits d'higiene i actualitza les sancions previstes per als veïns que no recullin els excrements dels animals i fixa multes de fins a 750 euros.

Salt ha actualitzat l'ordenança municipal de control i tinença d'animals. El nou text incorpora la regulació relacionada amb els gossos de races potencialment perillosos, que no hi era a l'ordenança de l'any 2000. Al llistat de races que hi havia (bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier de Staffordshire americà, pit bull terrier, tosa inu i akita inu) hi afegeixen ara l'american bully

L'ordenança estipula que determinar el grau de perillositat de l'animal correspon a l'ajuntament (avaluant denúncies o informes de veterinaris) i inclou també els gossos que manifestin un caràcter agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

El text recorda que és obligatori identificar els gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un microxip homologat i amb la placa de registre censal. A més, també recull que els amos hauran d'obtenir una llicencia administrativa prèvia per poder tenir els animals. Tal com fixa la llei, qualsevol persona que passegi un gos per espais públics, i encara no que en sigui la propietària, haurà de dur a sobre la llicència i l'haurà de mostrar a qualsevol agent de l'autoritat que la demani.

Entre els requisits per aconseguir la llicència hi ha que la persona no hagi estat penalitzada o sancionada per infringir les normes de tinença d'aquest tipus d'animals i que acrediti que disposa d'una assegurança de responsabilitat civils per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.

L'ordenança estableix que els menors d'edat no podran ser propietaris de gossos d'aquestes races ni portar-os sense anar acompanyats d'algun adult. També fixa normes a l'hora de treure a passejar els animals. Una sola persona no podrà portar més d'un gos d'aquestes races ni, tampoc, un gos potencialment perillós amb un can de qualsevol altra raça.

En relació al lloc on estiguin els gossos, estipula que les parets i tanques han de ser suficientment altes i consistents i estar ben fixades, les portes també han de ser resistents per impedir que els animals puguin obrir-les d'alguna manera i el recinte ha d'estar senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Queda explícitament prohibit que els particulars ensinistrin gossos per a l'atac i defensa.

Condicions higièniques

El text actualitzat prohibeix tenir gossos, de qualsevol tipus, a les hortes de les Deveses, excepte a les construccions i edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals. També estableix les condicions higièniques i les obligacions dels propietaris per mantenir el benestar dels animals.

Així, fixa que la retirada d'orins i excrements s'han de fer diàriament i els espais s'han de mantenir nets i desinfectats perquè no hi hagi presència d'insectes ni rosegadors ni cap tipus de plaga. En terrasses, els propietaris són els responsables d'evitar que les deposicions puguin afectar pisos inferiors, superiors o laterals o la via pública.

L'ordenança fixa en un màxim de 20 minuts el temps que els animals poden estar dins un vehicle i, a l'estiu, s'hauran d'aparcar a l'ombra i amb bona ventilació. Tampoc podran estar-se en maleters, excepte que tinguin un sistema apropiat per evitar una possible intoxicació dels animals.

Finalment, l'ordenança prohibeix els circs amb animals. En paral·lel, actualitzat els imports de les sancions de l'ordenança que permetran sancionar amb multes de fins a 750 euros no recollir els excrements dels gossos al carrer.