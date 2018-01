Cs vol que consti el seu vot contrari en la comissió del nomenclàtor

La portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha sol·licitat que s'incorpori a l'acta de la darrera Comissió del Nomenclàtor un vot particular «contra l'acord majoritari adoptat» per canviar de nom la plaça Constitució. La regidora ha recordat «els nombrosos defectes formals» de la convocatòria que «impedien que la comissió pogués constituir-se vàlidament», almenys fins que estiguessin resolts. Pujola ha qüestionat que durant la Comissió es decidís desestimar tots els arguments encara que hi hagués el secretari, «que és qui ha de vetllar per la legalitat formal» d'aquest òrgan col·legiat i «garantir que es respectés el procediment». La Comisisó va validar el canvi del nom de la plaça Constitució per plaça de l'1 d'Octubre de 2017.