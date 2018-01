Dispositiu policial contra el frau elèctric al barri de Vila-roja de Girona

Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona, acompanyats de tècnics d'Endesa, realitzen un dispositiu contra el frau elèctric al barri de Vila-roja des de primera hora del matí d'aquest dijous. S'estan inspeccionant diversos edificis de la part alta del barri, en concret a la zona més propera a l'escola.

Els tècnics, custodiats pels agents, revisen les connexions dels immobles per comprovar possibles fraus. Es dona la circumstància que el desembre passat l'Ajuntament de Girona ja es va queixar a la companyia a fi que acabés amb els "constants talls de llum" que hi havia al sector est de la ciutat. De fet, el consistori va elevar el cas al Síndic de Greuges, per tal que solucionés els problemes a tots aquells veïns de Vila-roja i Font de la Pólvora que pagaven el rebut de la llum i que patien talls.