ERC-MES i CUP reclamen la necessitat urgent del Pla Local d'Habitatge

ERC-MES i la CUP, a l'oposició de l'Ajuntament de Girona, s'han queixat que el consistori hagi trigat gairebé un any a presentar l'informe sobre mobilització de pisos buits encarregat a la Cooperativa Lacol i han demanat al govern que prengui mesures urgents.

Per una banda, els republicans han criticat la «inacció» del govern gironí davant la dificultat d'accedir a un pis de lloguer. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha explicat que, segons dades de l'Incasòl, la mitjana del preu del lloguer a Girona ha passat en cinc anys de 471 a 560 euros, fet que significa un augment del 19% en un context on els salaris es mantenen més o menys igual. A més, indica que hi ha un «evident problema de manca d'oferta» que, a part de pressionar els preus a l'alça, «converteix la recerca de pis en una tasca quasi impossible». D'altra banda, el regidor Martí Terés lamenta la «desídia» del govern amb el problema de l'habitatge i critica que a hores d'ara no s'hagi fet el Pla Local.

La CUP, per la seva banda, ha traslladat al govern el seu malestar pel «retard en el disseny i l'aplicació de mesures per garantir el dret a l'habitatge i donar resposta als reptes i mancances» que té la ciutat en aquest camp. Els cupaires han demanat explicacions a l'equip de govern pel retard en la presentació de l'informe i han reclamat que es presenti urgentment un pla de treball per tal de consensuar-lo amb les entitats, partits i actors que formen part de la taula d'habitatge. A més, també reclamen la redacció del Pla Local d'Habitatge, que el consistori té pendent d'aprovar des de fa anys, i lamenten els pocs recursos que es preveuen al pressupost municpial de 2018 per a polítiques de vivenda.