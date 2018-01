ERC-MES presenta una quinzena d'al·legacions al Pla Especial de la Devesa

El grup d'ERC-MES a l'Ajuntament ha presentat una quinzena d'al·legacions al Pla Especial de la Devesa. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha recordat que van decidir abstenir-se en l'aprovació inicial «per fer aportacions i millorar el projecte». Per això, han presentat propostes que, segons Roca, van en el sentit de «vincular els usos del parc amb el pla urbanístic, millorar la transició entre l'espai urbà i la Devesa i limitar la tala d'arbres amb l'objectiu de preservar el paisatge històric».

Sobre el pla d'usos, Roca ha explicat que «no té sentit projectar urbanísticament un espai sense saber què s'hi farà, allà» i per això ha demanat s'elimini l'article que deroga el pla d'usos aprovat l'any 2010. Roca afirma que volen «un compromís per posar al dia el pla d'usos, no per derogar-lo». En aquest sentit, la regidora apunta que «és molt important que es resolguin alguns debats com ara el paper del camp de Mart, la ubicació del mercat o l'ocupació de la Devesa per part la Fira».

Per la seva banda, el regidor Miquel Poch ha explicat que una altra línia de treball ha estat»la millora de la permeabilitat en l'accés a la Devesa, actuant sobre l'àmbit de la integració urbana». Poch ha declarat que «la transició entre l'espai urbà i el parc és complicada, hi ha barreres que no conviden a entrar a la Devesa».

Els republicans proposen actuar sobre tres dels accessos: d'una banda volen «un accés més obert per la zona de la caseta del rellotge, ja que només així té sentit l'intens esforç que es vol dedicar a la remodelació de Ramon Folch». D'altra banda, Poch apunta que les franges d'aparcament lineal al davant del parc «refermen una barrera física que caldria repensar i fer més amable». Tocant a la zona de la Fira, proposen actuar també sobre l'entrada pel carrer Massaguer, «que pot encarar adequadament el parc en un trajecte que enfila des del Parc Central i enllaça el parc Palol/Bertrana». Per últim, demanen «repensar i buscar alternatives al projecte d'instal·lar una tanca al voltant de la Devesa, que trenca amb l'objectiu de la permeabilitat» i volen cenyir al mínim la tala d'arbres.