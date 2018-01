Girona col·locarà setze llambordes en record als deportats als camps dels nazis

L'Ajuntament de Girona col·locarà setze llambordes Solpersteine al Jardí de la Infància en record dels gironins que van ser deportats als camps de concentració nazis. La proposta va sorgir per una moció del grup ERC-MES i l'alcaldessa, Marta Madrenas, presidirà l'acte commemoratiu dilluns vinent. A la instal·lació de les llambordes hi assistirà el seu creador, l'artista Gunter Demning, que serà l'encarregat de col·locar-les. Les peces estan fetes a mà per l'escultor alemany Michael Friedrichs-Friedlaender.

La instal·lació de les Solpersetine està promoguda pel Memorial Democràtic de la Generalitat i en els darrers anys s'ha anat fent en diferents muncipis catalans on s'ha tingut coneixement que hi havien nascut ciutadans que van ser deportats a camps de concentració nazis. En el cas de Girona, s'ha trobat informació sobre setze homes: Josep Bartra, Modesto Canet, Àngel Codina, Jose Dolovardes, Artur Gallego, Joan Gasau, Fidel Malla, Francesc Massa, Josep Ribas, Lluís Roca, Rafel Laborda, Gaietà Sànchez, Jaume Soler, Gregori Verdaguer, Joan Vila i Eliseu Vidal.