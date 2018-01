L'empresa que havia de fer la marquesina del TAV a Girona renuncia a l'obra

L'empresa que havia de fer la marquesina del parc Central de Girona, que ha de connectar l'estació del TAV amb la del tren convencional, ha renunciat a l'obra. La constructora Argon Informatica ha comunicat a l'Ajuntament que presentarà concurs de creditors (l'antiga suspensió de pagaments) i que no podrà afrontar el contracte, que havia guanyat mitjançant concurs públic. El consistori li va adjudicar els treballs per poc més de 331.650 euros. Ara, l'Ajuntament intenta evitar que s'hagi de repetir la licitació, però ja admet que la construcció de la coberta patirà com a mínim un retard d'un mes i mig. La fórmula amb què treballa Urbanisme és que la constructora Rubau Tarrés, que va quedar segona, sigui qui assumeixi l'obra (però la faci a un preu més reduït del què va presentar a concurs). El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, diu que "tristament" tot plegat comportarà que la coberta no estigui acabada almenys "fins a finals d'any".