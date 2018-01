Madrenas critica el "xantatge i el cinisme il·limitat" de Millo

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que estarà "encantada" de reunir-se amb el delegat de l'Estat, Enric Millo, per parlar dels projectes que el govern espanyol ha de tirar endavant a la ciutat. I sobretot, per escoltar les "explicacions" sobre els "incompliments" que l'Estat arrossega amb el parc Central, la reposició de plaça Espanya o l'Arxiu Històric. En declaracions a TVGirona, l'alcaldessa ha criticat el "cinisme il·limitat" i "l'explosió d'ego" d'Enric Millo quan li va fer "xantatge" assegurant que, a partir d'ara, l'Estat la tenia a ella com a única interlocutora a la ciutat. Madrenas ha recordat al delegat que el trencament de relacions institucionals de l'Ajuntament cap al govern espanyol no afecta, en cap cas, les reunions de treball. "És evident que hi han de continuar essent, perquè som un govern responsable i no les deixarem de fer", ha dit Madrenas. I en contraposició, l'alcaldessa ha acusat Millo d'haver "amenaçat" amb "paralitzar" projectes i "perjudicar" tots els ciutadans.

La interpel·lació directa que el delegat de l'Estat va fer a l'alcaldessa de Girona ja ha rebut resposta. En declaracions al programa 'Pam a pam' de TV Girona, Marta Madrenas ha dit que estarà "encantada" de reunir-se amb Enric Millo per parlar sobre els projectes que l'executiu estatal fa –o ha de fer- a la ciutat. L'alcaldessa ha dit que, de fet, durant aquestes reunions de treball aprofitarà per demanar-li explicacions a Millo sobre tots els "incompliments flagrants" que l'Estat arrossega amb Girona.

Entre d'altres, Madrenas li demanarà per què encara no s'ha acabat l'obra del parc Central, per què no s'ha acordat la reposició de la plaça Espanya o per què el nou arxiu històric continua encallat. A Madrenas tampoc la molesta que Millo la tingui a ella com a única interlocutora a la ciutat. De fet, diu que així el delegat de l'Estat l'haurà d'informar de manera "assídua" sobre la marxa dels diferents projectes. Per a l'alcaldessa, però, allò que no és de rebut és "el cinisme il·limitat" i "l'explosió d'ego" d'Enric Millo, intentant fer-li "xantatge", fins i tot havent "amenaçat" amb "paralitzar" projectes si ella no s'hi reunia.

Per això, Marta Madrenas li ha volgut recordar que el trencament de relacions institucionals de l'Ajuntament cap a l'Estat en cap cas afecta les reunions de treball. "De fet, aquests darrers mesos n'hem tingut, i no sé si ell ha fet veure que no ho sabia o ho ha amagat expressament", ha dit l'alcaldessa.

"Som un govern responsable i mai deixarem de tenir aquelles reunions que són necessàries per al bon fer de la ciutat; això no té res a veure amb els actes institucionals o protocol·laris", ha afegit Madrenas

."És la seva obligació"

L'alcaldessa, a més, ha recordat que el govern estatal "té l'obligació" de reunir-se amb l'Ajuntament per parlar d'aquells projectes que fan referència a la ciutat. "No és una opció, cal que l'Estat compleixi els seus compromisos", ha insistit Madrenas. En aquest punt, l'alcaldessa ha retret a Enric Millo haver fet una amenaça indirecta "amb tota la parsimònia". "Paralitzar projectes perjudica tots els ciutadans, tant aquells que creuen en la independència i la República com aquells qui no", ha subratllat Madrenas.

En referència a l'1-O, l'alcaldessa de Girona també ha criticat que Millo parli simplement de "passar pàgina". "Si té la més mínima esperança que ho oblidarem i els hi rendirem pleitesia als actes públics, va molt equivocat", ha dit Madrenas, reiterant que, abans que res, allò que cal és que l'Estat demani perdó per la "violència desproporcionada" i no posi través "al procés de depuració de responsabilitats".

Acord pels incompliments d'Adif

Durant l'entrevista, l'alcaldessa també ha explicat que està pendent de rebre l'informe que detalla quins són els incompliments d'Adif amb la reposició del parc Central. Un cop el tingui, ja ha avançat que presentarà "els greuges" a Enric Millo per intentar buscar un acord sobre les compensacions que ha de rebre la ciutat, Si no hi ha entesa, serà quan s'obri la via judicial.