Posen una rampa a la plaça Jordi de Sant Jordi

L'Ajuntament de Girona ha fet canviar uns esglaons que hi ha a la plaça Jordi de Sant Jordi per una rampa. Els usuaris de l'espai cívic del Mercadal ho havien demanat com a mesura per superar el petit desnivell amb més comoditat. Molts són gent gran amb problemes de mobilitat. A l'espai, inaugurat fa uns mesos, hi ha trobades de l'associació de veïns i de l'associació de gent gran i s'hi fan diferents activitats.