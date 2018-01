El petó de Puigdemont a la bandera espanyola

El delegat de l'Estat va recordar ahir que Carles Puigdemont potser «deu tenir algun problema amb la bandera espanyola» i aquests dies «ha tingut alguna actitud poc sincera» fent «veure el contrari». Millo es referia al vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on un jove obliga Puigdemont a fer un petó a la bandera espanyola a Dinamarca i on «el president cessat Puigdemont diu que no té cap problema amb la bandera espanyola», va dir Millo. Per això, va recordar «que l'any 2012 la bandera espanyola va desaparèixer de l'Ajuntament de Girona quan ell era alcalde» i «no la va reposar». «Li van fer reiteradament requeriments perquè posés la bandera espanyola a l'ajuntament i no la va posar», fins que «la subdelegació va tramitar la denúncia corresponent» i «l'any 2015», arran d'una sentència, el jutge va obligar l'alcalde «a posar la bandera espanyola». Per tant, va sentenciar Millo, Puigdemont «algun problema deu tenir amb aquesta bandera malgrat que alguna actitud segurament poc sincera ha fet veure el contrari quan ell mateix la va treure i no la va posar fins que un jutge el va obligar».