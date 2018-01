Reunió de la plataforma contra els pisos turístics

La plataforma Més barri, menys pisos turístics es va reunir dimarts al vespre per pensar noves estratègies després que el ple municipal tombés la seva moció per fer front a la proliferació dels pisos turístics. La plataforma assegura que continuarà organitzant-se per protegir l'accés a l'habitatge i preservar la vida de barri, i que seguirà vol seguir participant en el debat públic sobre aquesta qüestió. A més, inicien una campanya per recollir nous casos.