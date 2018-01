Sarrià multa Hinojosa amb 12.000 euros per sorolls

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha posat una multa de 12.000 euros a l'empresa paperera Hinojosa per haver superat el nombre de decibels permès. Aquesta és la segona sanció que li interposa, després que la primera ascendís a 900 euros el passat mes de juliol. Tot i això, l'alcalde, Narcís Fajula, assegura que les sinèrgies amb l'empresa són bones i que aquesta els ha presentat un nou pla per reduir els sorolls que encara queden. Fajula confia que la situació estigui resolta abans de l'estiu.

L'Ajuntament mesura cada dos o tres mesos els sorolls d'Hinojosa, tal com es va comprometre amb els veïns. Tot i els treballs que ha realitzat l'empresa en els darrers mesos per reduir els sorolls i les pudors, en la medició del passat mes de desembre van superar entre cinc i sis decibels el màxim permès. Això ha fet que el consistori els interposi una sanció de caràcter greu, que ascendeix a 12.000 euros. En l'anterior ocasió, els decibels superats eren quatre, de manera que la infracció va ser de caràcter lleu i per això va situar-se en 900 euros.

Tot i la multa, Fajula destaca tots els treballs que està fent l'empresa per ajustar-se a la normativa i causar cada cop menys molèsties. Després dels treballs fets, l'empresa els ha presentat ara un nou calendari de millores i treballa amb l'Ajuntament i la Generalitat per resoldre el problema.