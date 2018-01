Detecten vint habitatges que «punxaven» llum al barri de Vila-roja de Girona

Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona, acompanyats de tècnics d'Endesa, van dur a terme ahir un dispositiu contra el frau elèctric al barri de Vila-roja. Es van inspeccionar diversos edificis de la part alta del barri, en concret els de la zona més propera a l'escola. Els tècnics, custodiats pels agents, van revisar les connexions dels immobles per comprovar possibles fraus. El resultat va ser que es van inspeccionar 14 edificis on hi ha 158 vivendes, de les quals 20 «punxaven» la llum. També es van identificar sis persones, i no es va trobar cap rastre de droga.

El passat mes de desembre, l'Ajuntament ja es va queixar a la companyia perquè acabés amb els «constants talls de llum» que hi havia a Girona. De fet, el consistori va elevar el cas al Síndic de Greuges, per tal que solucionés els problemes a tots aquells veïns de Vila-roja i Font de la Pólvora que pagaven el rebut de la llum i que patien talls. Des de llavors, no s'ha produït cap més tall a la zona.

L'operatiu contra el frau elèctric a Vila-roja va començar a quarts de deu del matí. Fins a quarts d'una, els tècnics d'Endesa van inspeccionar les connexions de catorze edificis situats a la part alta, a tocar de l'escola. Dels vint fraus detectats, disset corresponien a pisos que directament punxaven la llum de la xarxa; i els tres restants tenien els comptadors manipulats. En alguns casos, a més, la companyia ja havia enganxat un avís al quadre de comptadors. Ahir, però, els operaris d'Endesa van tallar directament els cables.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, va explicar que, tot i que fa un mes que a Vila-roja ja no hi ha talls de llum, l'operatiu d'ahir era necessari. «Un dels arguments que sempre ens ha donat la companyia és que hi ha sobrecàrrega de línies, precisament per connexions incorrectes, i això fa que el transformador falli», va indicar. «Es tractava d'habitatges particulars que punxaven la llum i que s'han desconnectat», va explicar. Berloso també va explicar que han rebut més queixes de talls de llum a barris com Pont Major, Pedret o Germans Sàbat. Per això, a partir de la setmana que ve, es rebran queixes als centres cívics.