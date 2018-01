Forn, als treballadors de la Generalitat a Girona: «Estem bé, amb l'esperança de tornar aviat a casa»

L'exconseller d'Interior destituït, Joaquim Forn, ha enviat una carta des d'Estremera als treballadors de la Generalitat de Girona i els hi agraeix les mobilitzacions que fan cada divendres per reclamar la llibertat per als "presos polítics". A la missiva, que respon a una carta que li havia enviat l'assemblea de treballadors, Forn assegura que "veure diàriament les accions i mobilitzacions que es fan arreu del territori de Catalunya" els ajuda a mantenir-se "serens i ferms". "Estem bé, agraïts per sentir-nos tan ben acompanyats i amb l'esperança de tornar aviat a casa amb les nostres famílies", acaba la carta. El text està datat l'11 de desembre, abans que Forn renunciés a l'acta de diputat i de tornar a demanar la llibertat al Tribunal Suprem. Com cada divendres, la concentració dels treballadors de la Generalitat ha acabat amb el cant dels Segadors i proclames de "llibertat".