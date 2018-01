El Girona10 omple la ciutat d'activitats

La ciutat de Girona celebra aquest cap de setmana la setena edició de la campanya de promoció turística Girona10. Al marge de les nits d'hotel gratuïtes i les entrades per espectacles que ja es van sortejar entre els 28.000 inscrits, diferents restaurants i locals ofereixen promocions per menjar, fer el vermut o sortir de nit. També s'han sumat a la campanya molts comerços, que faran descomptes del 10% en els seus establiments. A més a més, la Girona bullirà d'activitat amb nombroses propostes. Aquestes en són algunes:

Mercats

A l'oferta de fires i mercats que cada cap de setmana se celebren a Girona, s'hi suma de divendres a diumenge 'La Plaça: Mercat d'artesania i gastronomia', que es fa la Plaça de Catalunya. A part de desenes de parades de producte, s'hi realitzaran tallers i concerts.

El Mercat de la Lleona (dissabte a la Plaça de Sant Feliu), una Exposició de vehicles clàssics (dissabte a l'Avinguda Ramon Folch), la Fira d'alimentació artesana (dissabte i diumenge a la Rambla de la Llibertat), la Fira d'antiquaris i brocanters (dissabte a la plaça Independència), el mercat de les Flors (dissabe a la Rambla), la Fira d'art i pintura (dissabte a la plaça Miquel Santaló), la Fira de productes artesans (dissabte al Carrer Santa Clara), la Fira d'artesans (diumenge al Pont de Pedra), o la Fira del col·leccionisme (diumenge a la plaça Catralunya), completen l'oferta.



Gastronomia

Pel que fa a la gastronomia, durant tot el cap de setmana, els restaurants de la ciutat adherits a la campanya oferiran menús gastronòmics a 10 euros. Com a novetat, aquest any els restaurants no entraran en el sorteig sinó que cada interessat podrà fer la reserva directament amb l´establiment que consideri. Diferents establiments associats oferiran aperitius10 i propostes nit10.

Cal destacar també una nova edició dels tastets gastronòmics al Mercat del Lleó el dissabte 27 de gener i de la fira d´artesania i alimentació de la plaça de Catalunya -amb activitats paral·leles com tallers infantils, demostracions de cuina, conferències i concerts- durant tot el cap de setmana.

Visites guiades

Al llarg del cap de setmana s'han previst diverses visites guiades, com la que han preparat recreadors històrics de l'Associació Miquelets de Girona amb l'activitat Descobreix el Fort Roig de Montjuïc (diumenge - 10 h i 12.30 h). També hi ha visites guiades a la catedral, als Banys Àrabs, una de la Girona de Joc de Trons, la visita 'Girona Medieval i Llegendes', la visita teatralitzada 'Les llegendes de Girona', o la visita 'Girona, racons secrets'.

Museus

Els museus de la ciutat se sumaran també al Girona10 i es faran jornades de portes obertes i gratuïtes al Museu del Cinema, al Museu d´Història de Girona, al Museu d´Història dels Jueus, a la Casa Masó, al Bòlit Centre d´Art Contemporani, al Bòlit La Rambla, al Bòlit Sant Nicolau i al refugi antiaeri del Jardí de la Infància. Altres equipaments culturals del municipi, com els Banys Àrabs, el Museu d´Art, la Catedral, la Basílica de Sant Feliu o el Museu d´Arqueologia, oferiran preus especials tot el cap de setmana.

Esport

En l´àmbit esportiu, s´ha programat un "pushbike trial" (sessió de bicicleta sense pedals) per a públic infantil que es farà a la plaça de Salvador Espriu i que s´ha organitzat en col·laboració amb el Sea Otter Europe. El Girona FC participarà també per primer cop a l´esdeveniment i sortejarà entrades per a partits i productes de marxandatge del club.