L'empresa que havia de fer la marquesina del parc Central fa fallida i renuncia a l'obra

L'empresa que havia de fer la marquesina del parc Central de Girona, que ha de connectar l'estació del TAV amb la del tren convencional, ha renunciat a l'obra. La constructora Argon Informàtica ha comunicat a l'Ajuntament que presentarà concurs de creditors (l'antiga suspensió de pagaments) i que no podrà afrontar el contracte, que havia guanyat mitjançant concurs públic. El consistori li va adjudicar els treballs per poc més de 331.650 euros.

Ara, l'Ajuntament intenta evitar que s'hagi de repetir la licitació perquè provocaria un gran retard, possiblement d'un any, per culpa d'haver de reiniciar tots els tràmits burocràtics. Sí que, però, ja admet que la construcció de la coberta –si acaba fent-ho Rubau Tarrés– començarà com a mínim un mes i mig més tard del previst inicialment. La idea prevista inicialment era encadenar el final dels treballs al parc amb la construcció d'aquesta marquesina.



Aspirants i preu del concurs

La fórmula amb què treballa ara l'àrea d'Urbanisme és que la constructora Rubau Tarrés SAU, que va quedar segona, sigui qui assumeixi l'obra, però que la faci a un preu més reduït del que va presentar a concurs. Rubau Tarrés havia proposat fet els treballs per uns 36.000 euros més que Argon.

Argon va guanyar el concurs amb una proposta que pujava a 331.672.95 euros (la més baixa de les quatre que havien anat a concurs). El preu de sortida del concurs era de 399.605,97 euros. Les altres ofertes eren de Copcisa i Excavaciones Ampurdán, que va quedar descartada per problemes en la documentació.

El representant municipal explica que ara la fórmula passa per una cessió de contracte. Per abaratir costos respecte a la seva oferta, per exemple, es proposarà a Rubau Tarrés SAU que subcontracti l'estructura de la marquesina a l'empresa inclosa dins la proposta d'Argon.

El regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, diu que «tristament» comportarà que la coberta no estigui acabada almenys «fins a finals d'any». L'Ajuntament va adjudicar l'obra a mitjans setembre. La coberta ha de substituir l'antic túnel tancat –conegut com a finger– i la previsió era començar al febrer. Es calcula que, quan comencin els treballs, la construcció duri uns cinc mesos. A més, es farà un cobert a l'entrada de l'edifici satèl·lit per protegir de les inclemències meteorològiques els usuaris del tren o de l'estació d'autobusos soterrada.

«Hem d'agrair que Argon hagi estat prou honrada per dir-nos que presentava concurs de creditors, però haguéssim preferit que ho hagués fet abans», ha lamentat Ribas.