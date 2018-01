Sense més crespons

Durant uns mesos, cada dia 18, es posaven crespons negres per denunicar els retards i les molèsties de les obres al parc Central. Ho organitzava l'Associació de Veïns de Sant Narcís. Convidava sempre una entitat del barri o de fora. D'uns mesos ençà, la iniciativa ha desaparegut. Ningú s'ofereix a penjar més crespons negres. Pocs veïns de fora del barri mostren solidaritat amb el patiment dels afectats. La lluita dels residents de l'entorn del parc Central és, i ha estat, en solitari. La resta de la ciutat viu d'esquenes a la problemàtica. Així no es fa ciutat. Ni ningú es pot enorgullir que «Girona m'enamora» o «Girona emociona». Així no.