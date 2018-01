La CUP vol una querella contra Adif

La CUP-Crida per Girona va presentar ahir una campanya informativa titulada «El nyap central: 10 anys de molèsties i incompliments», per denunciar un cop més la mala gestió del projecte del TAV a la ciutat i els perjudicis que ha causat en el veïnat afectat, com també per fer propostes encaminades a solucionar les problemàtiques que afecten l'entorn del parc Central i de Sant Narcís. A més, reclamen a l'equip de govern que presenti ja una querella contra Adif per «recuperar els recursos municipals invertits en les obres i que s'assumeixin responsabilitats penals pels incompliments i la mala gestió del projecte».