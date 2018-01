Posaran càmeres lectores de matrícula a les entrades de Sarrià

L'Ajuntament de Sarrià de Ter té previst posar càmeres de lectura de matrícules dels vehicles a les entrades i sortides del terme municipal. El consistori ho exposa com a continuïtat «amb la línia encetada per altres municipis de Catalunya» i amb «l'objectiu de complementar els serveis de la Policia Municipal de Sarrià», segons ha indicat l'alcalde, Narcís Fajula.

El batlle ha explicat que ara mateix no poden incrementar en més efectius la plantilla de la policia i que la mesura servirà com a suport a la seva tasca. Està previst que les càmeres entrin en funcionament en breu.

A banda de la col·locació dels aparells lectors al nord i al sud de l'autovia i al pont de l'Aigua, també es posarà una càmera de videovigilància al jaciment romà del Pla de Horta, per controlar les restes arqueològiques.



Una prioritat

Des de l'Ajuntament sarrianenc s'ha posat èmfasi «en l'increment de la seguretat» com una de les «prioritats del consistori sarrianenc, com ho demostra l'increment de la plantilla de la policia, l'adquisició de nous vehicles, i la renovació d'equipament policial».

L'adquisició d'aquestes càmeres de videovigilància i control de trànsit tenen un cost de 21.423 euros de compra i 500 euros més de manteniment anuals. Els aparells permetran rebre i gestionar les imatges dels principals punts d'accés al municipi. Per exemple, si un vehicle consta com a buscat, amb el lector de la matrícula es podrà avisar la policia i els Mossos d'Esquadra.



Per detectar fugitius

També servirà per acotar els possibles vehicles fugitius que poden haver participat en un potencial robatori. Si l'assalt es produeix en una hora i es té algun tipus de pista d'algun vehicle utilitzat, com ara el color, es podran revisar les imatges de les càmeres a l'entorn d'aquell horari i fer comparatives en base a testimonis.

L'Ajuntament de Sarrià ha aclarit que «en tractar-se d'un equipament correctament homologat, la seva posada en funcionament també està condicionada a l'autorització de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància (CCDVC) de Catalunya», que és l'òrgan consultiu i de control de la instal·lació i ús de càmeres de videovigilància per part de les forces i cossos de seguretat a la via pública.

Aquesta Comissió té com a finalitat vetllar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans que poden resultar afectats per aquests dispositius de control. És precisament per aquesta protecció a la garantia del dret a la privacitat que es preveu senyalitzar a les principals entrades i sortides del municipi que aquest té instal·lada aquesta vídeo vigilància.