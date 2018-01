Salt prohibirà que hi hagi animals en males condicions a les hortes

L'Ajuntament de Salt prohibirà tenir animals a la zona de les hortes de les Deveses -amb algunes excepcions- per evitar que n'hi hagi en males condicions. Aquesta és una de les novetats que incorpora la modificació de l'ordenança de control i tinença d'animals, que ja té 17 anys d'antiguitat i que l'equip de govern té previst aprovar en el ple del proper dilluns. Entre altres novetats, l'ordenança també incorpora la prohibició dels circs amb animals i impedeix que una mateixa persona pugui conduir alhora un gos de raça potencialment perillosa juntament amb un altre gos de qualsevol altre tipus alhora. A més, l'ordenança permet sancionar amb fins a 750 euros el fet de no recollir els excrements de gossos al carrer, tal com estableix també l'ordenança de convivència ciutadana i via pública.

L'equip de govern porta un any treballant en la modificació de l'ordenança, que es va aprovar l'any 2017. Per fer-ho, indica la regidora Isabel Alberch (ERC), ha volgut comptar amb la participació dels partits de l'oposició i també de la ciutadania.

D'acord amb el Pla Especial de les Deveses, que està intentant regular els usos de la zona, la nova ordenança impedirà que hi hagi animals a la zona de les hortes, excepte alguns casos autoritzats. Segons explica Alberch, en els darrers temps han rebut moltes queixes per les males condicions en què es troben molts dels animals. Per això, volen acabar amb aquesta situació, i aniran fent inspeccions de forma progressiva per avisar i, si es dona el cas, fer retirar tots els animals que no visquin en unes condicions decents.

Una de les principals novetats que incorpora l'ordenança és un apartat destinat als gossos de races potencialment perilloses: en total, hi ha un miler de gossos registrats al municipi, dels quals un centenar són potencialment perillosos. En aquest sentit, una mateixa persona no podrà conduir alhora un gos d'una d'aquestes races i un altre de qualsevol altre tipus, i per raons de seguretat no es retornarà cap gos potencialment perillós si no se n'acredita la titularitat i no es disposa de l'assegurança vigent. D'altra banda, es disposarà la necessitat d'obtenir prèviament una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, que atorgarà l'Ajuntament. A més, s'incorpora l'american bully a la llista d'aquestes races.

D'altra banda, l'ordenança també posa èmfasi en les molèsties que poden causar els animals de companyia als veïns, especialment pel que fa a qüestions d'higiene. Pel que fa a les sancions, s'han actualitzat els imports, de manera que es podran sancionar amb fins a 750 euros les persones que no recullin els excrements dels gossos al carrer.