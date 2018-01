Tercera aturada després del Molí i la coberta al Cassià Costal

L'aturada de l'obra de la marquesina és la tercera que es produeix a Girona en poc temps, per problemes econòmics de l'adjudicatària. El cas més problemàtic ha estat la construcció de la pista coberta de l'escola Cassià Costal, que ha patit tres adjudicacions. El primer cop es va adjudicar a Insyte Instalaciones per 328.948 euros. El segon, per 470.851 euros, a Cobra Instalaciones y Servicios. El tercer, a l'empresa M i J Gruas per 788.364,90 euros. Les obres estan en marxa. A la central del Molí, les obres ja iniciades per Actia Iniciativas SL per 874.357,53 euros per fer-hi un espai cívic, es van aturar perquè l'empresa va fer fallida. Es van adjudicar en un nou concurs a Comsa per 1.025.801 euros, però ara per ubicar-hi els serveis econòmics municipals.