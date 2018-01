ERC vol fins educatius per a les llambordes de la memòria

ERC-MES ha celebrat que dilluns vinent es materialitzi la iniciativa del grup d'instal·lar llambordes de memòria, en record a les persones de Girona deportades als camps de concentració nazi. La portaveu de la formació, Maria Mercè Roca, ha declarat que «el foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per a les persones que han sigut víctima de persecucions diverses». Roca ha afegit que «crear espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més joves». L'acte se celebrarà dilluns vinent, a les onze del matí, als jardins de la infància. Hi serà present l'artista Gunter Demning, que col·locar à les peces.

El regidor Pere Albertí, al seu torn, ha explicat que «la iniciativa que ERC-MES vam impulsar a l'abril es materialitzarà dilluns però té encara més recorregut», i en aquest sentit ha exposat que «demanàvem també que es facin activitats entre els escolars gironins per educar-los en el respecte a la vida i en el rebuig a qualsevol ideologia totalitària». Aprofundint més en el tema, Albertí ha proposat alhora que «cal que s'iniciï un programa d'estudi i treball sobre la temàtica que ens ocupa per a les escoles i instituts de Girona, i que s'habiliti una dotació econòmica a tal efecte». «Celebrem la instal·lació de les llambordes i seguirem amatents a que es desenvolupin la totalitat de les nostres propostes en el sentit de foment dels valors de la pau i d'educació cívica i democràtica», ha dit.