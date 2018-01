Girona intentarà «protegir» els veïns amb més de deu anys al Barri Vell

L'Ajuntament de Girona intentarà «protegir» els veïns que faci més de deu anys que viuen al Barri Vell per evitar que hagin d'abandonar-lo per la pressió immobiliària. D'aquesta manera, totes les persones que hagin estat més d'una dècada empadronades en aquesta zona i es vegin pressionades per marxar-ne -ja sigui perquè els pugen els preus del lloguer o perquè els propietaris volen vendre, per exemple- es podran dirigir al consistori i aquest farà de mediador per buscar una solució. Més endavant, l'Ajuntament podria estendre aquesta mesura a tots els barris de la ciutat, però enfocada essencialment a la gent gran.

Aquesta és una de les mesures més immediates que prendrà el consistori per fer front a l'augment dels preus de l'habitatge. Però segons va anunciar ahir l'alcaldessa, Marta Madrenas, l'objectiu de l'Ajuntament no és només promoure mesures d'urgència, sinó també a mitjà i llarg termini. Per això, promourà un Pacte Local per l'Habitatge per al període 2019-2029, que comptarà amb la participació dels partits de l'oposició i totes les entitats relacionades amb qüestions de vivenda. A més, també es treballarà conjuntament amb la resta de municipis de l'àrea urbana. L'objectiu és tenir-lo aprovat en aproximadament un any.

Segons Madrenas, el consistori vol esperar a tenir dades fiables abans de prendre mesures contundents sobre habitatge, com ara la reclamada moratòria dels pisos turístics, que en el darrer ple va rebutjar perquè va considerar que actualment no hi ha prou dades que l'avalin. A més, va apuntar que en algunes ciutats, com per exemple Barcelona, la moratòria ha acabat afavorint activitats especulatives. L'alcaldessa va recordar que hi ha 500 habitatges registrats com a turístics a la ciutat, però va dir que s'ha d'investigar si tots funcionen com a tals i també quina incidència tenen altres factors com els estudiants universitaris o el pol d'atracció que exerceix Girona per les empreses i les administracions. Per això, per redactar el pacte es partirà d'una anàlisi i una diagnosi de l'habitatge actual a la ciutat que es farà des de la Unitat d'Anàlisi Territorial (UMAT).

Mentre arriba aquest pla, una altra mesura immediata que ha decidit prendre el consistori és l'elaboració d'un registre de solars buits al sòl urbà. Un cop es tingui la informació, el consistori es planteja cedir alguns dels solars a entitats del tercer sector, cooperatives o estudiants per tal que s'hi faci habitatge social.

D'altra banda, l'Ajuntament va presentar ahir públicament l'estudi Estratègies i actuacions a l'abast municipal per a la mobilització del parc vatant d'habitatge, on s'assenyala que l'Eixample i el Barri Vell són els barris on es registren més vivendes desocupades.