Les ofertes del Girona10 tornen a omplir els carrers i establiments de la ciutat

La setena edició del Girona10 ha portat a la ciutat milers de visitants que s'han volgut aprofitar de les ofertes de la seixantena d'establiments participants. Menús a deu euros, nits d'hotel gratuïtes, entrades de teatre i museus o botigues de roba que han posat tot l'estoc a aquest preu, es combinen amb les diferents activitats preparades, com classes de cuina casolana a la Plaça Catalunya, o una exposició de cotxes d'època a l'Avinguda Ramon Folch.

La Núria Riera i en Xavier Gustems són un matrimoni de Vic que els ha tocat una habitació a l'Hotel Carlemany i comenten que cada any participen en el Girona10. Ho consideren "una gran iniciativa" i una forma "de donar a conèixer encara més la ciutat". El director de l'hotel, Jordi Mies, destaca el "valor promocional" de la iniciativa i remarca que és una "bona manera" d'omplir en un cap de setmana "tradicionalment fluix" de visitants.

"Si habitualment ja es interessant venir a Girona, amb ofertes com el Girona10 encara molt més", assegura en Xavier Gustems, un habitual d'aquesta iniciativa que aquest any ha estat un dels sis afortunats que han pogut passar una nit a l'Hotel Carlemany de Girona, de franc. I és que la setena edició del Girona10 ha tornat a omplir de gent els carrers i establiments de la ciutat. Els més sol·licitats han estat els hotels, que aquesta edició treien a sorteig 100 places gratuïtes, i els restaurants que, com és habitual, ompliran oferint menús a deu euros. En total se n'esperen vendre 21.000 al llarg de tot el cap de setmana.

Un dels establiments que participa del Girona10 des de l'inici, és el Bubbles del carrer Canalejas. El seu propietari, l'Àngel Garcia, explica que té els dos torns que fa complerts. "Aquest any nosaltres no entràvem a sorteig, i la gent podia trucar directament i s'ha omplert molt ràpid", explica.

Garcia reconeix que el Girona10 "és una bona fórmula" de promoció de la ciutat i valora positivament que cada any s'afegeixin activitats complementàries a l'hostaleria. "Si ha de servir per atraure més públic, per nosaltres fantàstic", assenyala.



Més enllà de les comarques gironines

El director de l'Hotel Carlemany, Jordi Mies, ha volgut posar l'accent en l'objectiu que persegueix el Girona10. "Sabem que molta gent que ens visita és de la demarcació, però estem contents perquè hem aconseguit arribar a aquell públic de fora que buscàvem", ha reblat.

En aquest sentit, en Xavier Gustems reconeix que en el seu cercle d'amistats de la seva ciutat, Vic, el Girona10 "és molt conegut". La seva dona, la Núria Riera, explica que han quedat amb uns amics de fora per dinar en un restaurant de la ciutat aprofitant el certamen. "Ens ha tocat la nit d'hotel, ara anem a passejar per la ciutat i a veure algun museu, i després a dinar amb els amics aprofitant la iniciativa", comenta.

Restaurants i hotels destaquen l'increment de turistes de la Catalunya del Nord que s'acosten a gaudir d'aquestes ofertes. "El fet de poder passar tot el dia a Girona a un preu molt assequible i competitiu ha fet disparar l'interès", assegura l'Àngel Garcia.



Més propostes

A banda dels àpats a deu euros i el sorteig del centenar de nits d'hotel a cost zero, en aquesta edició s'incorporen per primer cop les propostes del Teatre Municipal i del Festival Internacional del Circ, que ofereixen entrades gratuïtes per a diferents espectacles que també han entrat a sorteig.

A part, i aprofitant la situació esportiva del primer equip de futbol del Girona es rifaran pilotes i material esportiu signat pels jugadors. Per completar la programació d'activitats s'han preparat fires i mercats a diversos carrers de la ciutat, s'ha ampliat l'oferta de rutes i visites guiades i part dels comerços gironins han fet ofertes vinculades al Girona10.

La iniciativa es porta fent des del 2012 quan diversos restauradors i hostalers de la ciutat van voler buscar una forma imaginativa de promoció de la Girona. Inicialment es va limitar a l'hostaleria però la bona rebuda ha fet que s'ampliés a d'altres sectors com el comerç o cultura.