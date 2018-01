La Policia de Salt atrapa un home que portava una detonadora i un matxet

Una detonadora i un matxet. Això és el que portava un home que va acabar denunciat per la Policia Local de Salt. Això va produir-se el dissabte passat al migdia a prop del carrer de Francesc Macià, al barri de la Massana de Salt.

Aquesta troballa va ser possible gràcies a l'avís d'un agent de la Guàrdia Civil que es trobava fora de servei. Aquest va veure com un noi manipulava una pistola a l'interior del seu vehicle. Ràpidament va donar avís a la Policia Local de Salt i diversos agents es varen desplaçar al lloc.

El jove va acabar denunciat per diferents infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana, ja que portava el matxet i una pistola detonadora. El denunciat és un jove de 20 anys, veí de Granollers i de nacionalitat espanyola.

Aquest delinqüent fins llavors no tenia antecedents policials i gràcies al comís que van fer els agents de Salt, els investigadors van poder relacionar l'arma detonadora intervinguda amb unes amenaces a un conductor durant una discussió de trànsit. Per aquest motiu, els Mossos van detenir a casa seva, a Granollers, el mateix noi per la seva presumpta participació en aquest delicte ja que tenien la investigació oberta pel succés.