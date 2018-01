El PSC demana a Madrenas que «vagi per feina»

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha instat l'alcaldessa, Marta Madrenas, «anar per feina» i aportar solucions «tangibles» durant aquest mandat. Per això, demana que la proposta d'un Pacte Local d'Habitatge no s'acabi convertint en un «tap» que endarrereixi la presa de decisions necessàries per a la ciutat. Paneque demana que es regulin de manera estricta els pisos turístics i estimular l'arribada de nous veïns.