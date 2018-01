Salt inverteix 10.000 € en transport per a joves

L'Ajuntament de Salt està portant a terme un estudi per valorar diferents opcions que han de permetre bonificar el transport públic als joves de Salt a partir de l'abril. L'ajuntament amb aquestes bonificacions pretén fomentar el transport públic entre els joves i facilitar la mobilitat amb Girona, que és on es concentren la majoria de desplaçaments dels joves de Salt. En aquesta idea de facilitar la mobilitat s'està treballant amb ATM per tal de valorar la possibilitat d'establir canvis de recorregut de la línia 4 o bé estudiar l'opció d'establir una línia nova que connectés el municipi amb la zona Universitària de Girona i els estudis de grau a Montilivi.

Actualment a Salt hi ha 3.000 joves amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys, dels quals pràcticament 300 cursen estudis a la Universitat de Girona; a més a més, hi ha una mitjana de 70 alumnes saltencs a l'institut de Montilivi.

Per altra banda, des del consistori s'està treballant per establir un punt de venda de títols ATM a l'oficina de promoció de la ciutat al passeig Ciutat de Girona que ha de permetre millorar l'atenció als majors de 65 anys i també s'han iniciat converses amb l'empresa concessionària de les línies L3 i L4 per redefinir les actuals targetes per a jubilats modalitat A i B i Salt+GRAN per unificar-les en un sol títol.

Tot plegat amb l'objectiu d'adaptar les noves necessitats dels saltencs i millorar la mobilitat i fomentar l'ús del transport públic, segons el consistori.