El centre cívic Ter: una dècada teixint barris

Deu anys del centre cívic i la biblioteca Antònia Adroher. Els barris de l'Esquerra del Ter de Girona van celebrar divendres la primera dècada de vida de dos equipaments que havien estat molt reivindicats.

El Centre Cívic Ter i la biblioteca Antònia Adroher van ser dos equipaments molt reivindicats per les entitats d'un sector -l'esquerra del Ter- situat a la perifèria de Girona i amb una gran riquesa associativa escampada pels barris de Germans Sàbat, Taialà, Fontajau, Domeny i Sant Ponç. La inauguració va tenir lloc el 26 de gener de 2008 a càrrec de la llavors alcaldessa de Girona, Anna Pagans, i aquest divendres van celebrar la seva primera dècada d'existència amb una festa que va reunir el present, passat i futur dels seus barris.

«Els centres cívics es fan a través de les persones, entitats i associacions», explica la directora del centre, Isabel López. En el cas del Centre Cívic Ter, un 61% de les activitats estan organitzades per les associacions, mentre que un 13% més són projectes conjunts entre el centre i les entitats. «Nosaltres som un espai, una caixa en la qual les coses que hi van passant són al servei de la ciutadania. Som un espai de participació i comunitat», assenyala López. A més, recorda que no tan sols acosten la cultura als veïns, sinó també tots els serveis de la ciutat: des de serveis socials fins a l'oficina d'atenció a la ciutadania, des del regidor fins a la policia de barri.

La seva programació d'activitats compta amb dos eixos principals. Per una banda, organitzen cursos i tallers -un total de 268 l'any passat-, i per l'altra, faciliten el treball en xarxa de les entitats dels diferents barris. Un exemple és el projecte «Pissarra del Ter», on les tres associacions de mares i pares del sector organitzen conjuntament activitats per als més petits. També impulsen la Setmana de la Felicitat, en què tots els equipaments del sector i alguns de Sant Gregori –centres educatius, CAP, associacions...– organitzen diferents activitats que eclosionen al març. Enguany, la setmana tindrà lloc del 17 al 24 de març. «És una manera de teixir barri, d'organitzar activitats de diferents tipologies de forma conjunta i que hi hagi l'espai i el suport tècnic per poder-les fer», indica López.

El Centre Cívic Ter és indissoluble, però, de la biblioteca Antònia Adroher, que porta el nom de la primera regidora de l'Ajuntament de Girona. «Intentem apropar la lectura a tothom, a tots els ciutadans, sobretot a la gent del barri. Volem ser un espai de trobada, perquè la gent vingui a buscar informació, a llegir... però que d'altra banda, pugui també passar-hi una estona de lleure», assenyala la directora de la biblioteca, Sílvia Ferrer. Entre els lectors, bàsicament gent del barri: «Tenim la persona que està més al cas de les novetats, que consulta el catàleg i demana coses molt concretes; però també tenim un públic molt familiar, nens que venen amb els seus pares a escoltar i llegir contes o estudiants universitaris i d'institut que venen a les tardes», assenyala. Durant al matí, el públic majoritari són jubilats que van a llegir la premsa.

Entre les més de 150 activitats que organitzen al llarg de l'any, l'estrella són, segons Ferrer, els seus quatre clubs de lectura: un d'infantil, un de juvenil, un per a adults i un d'específic per llegir teatre. El ventall, tanmateix, és ampli, i també es fan hores del conte, activitats per a nadons, visites d'escoles i instituts i qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la lectura.



Acte commemoratiu

Per tal de celebrar la seva primera dècada de vida, la biblioteca i el centre cívic van celebrar divendres una gran festa que va comptar amb la col·laboració de les entitats dels diferents barris. L'acte va començar a les cinc de la tarda amb una xocolatada, i tot seguit es va poder veure l'espectale infantil Capsa de curculles, a càrrec de la companyia Terranegra. A continuació es van escoltar els parlaments oficials i, per tancar la festa, va haver-hi un concert de rumba catalana interpretat per l'Escola de Música Moderna de Girona. Durant els últims dies, a més, els equipaments han penjat banderoles on tothom que ha volgut ha pogut escriure una felicitació.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va celebrar els deu anys d'existència d'uns espais que, segons va dir, han suposat «un element molt important de dinamització del barri i que han esdevingut punts de cohesió social i cultural dels veïns i veïnes de la zona, a més d'integrar el sector de l'Esquerra del Ter amb la resta de la ciutat».