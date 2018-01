Un Girona 10 del tot consolidat però que necessita una sacsejada

El dia s'aixecava fred i grisós i va costar de remuntar. Els carrers semblaven menys plens que en altres edicions de Girona10. Però possiblement més concorreguts que un dissabte de gener qualsevol i amb gent a l'eix comercial amb bosses de botigues on encara hi ha rètols de descomptes barrejats amb crides del Girona 10. Potser cal una sacsejada que el retorni a la idea dels orígens, però evitant una massificació excessiva.

Un dels punts neuràlgics de la setena edició de Girona 10 era la plaça Catalunya on hi havia un mercat d'artesania i de gastronomia. Hi havia atraccions infantils i un escenari on s'hi feien tallers, concerts i demostracions gastronòmiques. Allà hi havia la Ruth de Benito de Llinars del Vallès. Tenia festa i van decidir visitar Girona. Desconeixia la iniciativa de Girona 10 però de seguida i va veure ganxo. «M'encanta. És perfecte. Tant de bo en el meu poble es fessin iniciatives així». En saber que els restaurants fan menús a deu euros no descartaven aprofitar-ho si trobaven un lloc que els hi agradés i hi hagués plats del seu gust.

De fet, la plaça Catalunya era un dels principals pols d'atracció , però també hi havia el mercat de broncaters de la plaça Independència i altres espais d'interès repartits pel centre i el barri del Mercadal.

Pel carrer se senten estrangers i es veien visitants asiàtics. Predominen però els catalans. La Núria Martín és de Malgrat de Mar però viu a Girona des de fa anys. De bon matí ja era a la plaça. «Havíem d'anar a un taller i s'ha anul·lat i per Internet hem vist que feien Girona 10 i cap aquí». És una d'aquelles persones que any rera any busca la sort en els sortejos de Girona 10. «Ens hem apuntat al sorteig però no ens ha tocat l'hotel. Però ja ens ha tocat dos anys. Un any al PGA i un altre en una casa de turisme rural». Va amb nens i improvisa. No descartava gaudir de l'oferta d'algun àpat.

En Quim Fàbrega aprofita els caps de setmana per caminar. Aquest dissabte, sabent que hi havia les parades, va fer-ho per la plaça Catalunya. Explicava que algun any, amb la seva dona, s'han apuntat al sorteig per anar a un restaurant. Enguany, però, s'havia de reservar plaça directament als locals. «Soc de Girona, no té gaire sentit que m'apunti per aconseguir un hotel». Altres gironins no ho veuen així. La iniciativa de Girona 10 li sembla molt positiva per la ciutat. Però avisa «aquest any no se n'ha parlat tant. És una percepció que tinc». Potser perquè aquest any el premi del sorteig es limita només als hotels:

Les baixes temperatures no convidaven a fer el vermut i el toc a les terrasses a l'aire lliure. Però a mesura que s'acostava l'hora de dinar, les taules interiors s'omplien. Aquest any el sorteig de Girona 10 era exclusivament per als hotels. Els establiments van oferir un total de cent habitacions gratuïtes. El «cost zero» era la gran novetat d'aquesta edició, on comparativament hi havia menys llits en oferta que l'any passat, quan eren 770 cambres, tot i que eren a deu euros per persona.

Malgrat que tot establiment pot posar el preu que li convé i si cal aprofitar la locomotora del «102, oficialment hi ha uns quaranta restaurants amb el menú a deu euros, a més de locals on es feien ofertes en els vermuts i dels locals d'oci que ho feien amb les consumicions. En Carles Revenga, del restaurant El Museu del Vi explicava, cap al a una del migdia, que les previsions per al cap de setmana eren bones. Això sí, lamentava que les previsions meteorològiques anunciant mal temps els havien provocat algunes anul·lacions. «Tot i que hagin anunciat mal temps pinta bé». Veu molt positiva la campanya: «Ens interessa donar-nos a conèixer i amb aquesta iniciativa ve gent de fora, que és el que interessa». No té clar si els resultats finals d'aquest cap de setmana seran millors o pitjors que fa set dies.

Mentrestant, al restaurant La Poma en Carles Blanco indicava que el sistema de reserves establert per aquest any li ha provocat una allau de trucades. Però admetia que no era una novetat. «Quan anava per sorteig, la gent trucava igualment. Fos per provar sort o perquè altres anys anava de diferents manera». Creu que amb el mètode adoptat aquest any es complica la vida a la gent. «Cada any és diferent. Sembla que es busqui un sistema que vagi bé, però es confon més la gent». «Es faci com es faci tinc una allau de trucades tota una setmana. Empalmem una trucada darrere una altra». No té clar si la campanya els beneficia directament perquè «només amb el trànsit de gent que hi ha els caps de setmana ja ompliríem», va dir. Aquest any ha decidit fer unes taules per Girona 10 i altres que no. «Aquesta festa serveix per sembrar i poder recollir al llarg de l'any. Gent de fora ve a tastar-nos i jo ofereixo a deu euros un menú que val 22,90 euros. Sé que altres companys no ho tenen entès així. No hi guanyo, però espero que repeteixin. I hi ha cops que tornen». I relata un cas on li van dir: «Et vaig conèixer per Girona 10, soc de Tarragona i ens agrada venir dos cops l'any a Girona i cada vegada et venim a veure», explicava.

Finalment, en Felip Costa, de Casa Marieta, explica que el local sol omplir-se encara que no hi hagi Girona 10. El local no fa menús a deu euros però sí que ofereix descomptes en molts plats. « Omplim tots els caps de setmana, per sort i els descomptes els fem per col·laborar amb la campanya en benefici de la ciutat». Una iniciativa que considera que «ha arrelat i ja és un esdeveniment més de la ciutat a finals de gener». Una època habitualment freda, també en turisme.