Tastets gastronòmics dels comerços del Mercat del Lleó

Com és tradició ja per cada campanya de Girona10, el Mercat del Lleó va ser l'escenari d'un vespre de tastets gastronòmics elaborats per algunes parades de l'equipament. La festa es va celebrar de les set de la tarda a les dotze de la nit. No tots els comerços estaven oberts, però els que ho van fer van poder vendre els seus productes propis als interessats. També hi havia servei de bar.