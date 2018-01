Final de festa assolellat del Girona 10, amb èxit d'ocupació per als hotels i restaurants

El sol i el bon temps de diumenge al matí auguraven un bon tancament de la setena edició del Girona10. Cap a les dotze del migdia, les terrasses de plaça Catalunya, la Rambla i el Barri Vell s'anaven omplint a poc a poc. I és que el sector de la restauració celebra amb entusiasme els resultats de l'edició d'enguany. A l'espera de xifres més concretes, Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, afirma que «s'han ocupat totes les places dels restaurants» i afegeix que els hotels van arribar a més del 80% d'ocupació divendres i al 95% dissabte. En un cap de setmana normal, a no ser que hi hagi algun esdeveniment important a la ciutat, s'arriba com a molt al 60% d'ocupació. Per tant, estem molt contents. No s'arriba al 80% d'ocupació ni per Fires de Sant Narcís!», explicava amb entusiasme Josep Carreras i apuntava que, de cara a properes edicions, «caldria més participació de les entitats que organitzen activitats i espectacles per aconseguir que la festa sigui encara més gran».

Durant tot el matí d'ahir, els comerciants i artesans dels mercats situats al centre de la ciutat miraven esperançats la gent que passejava i olorava la deliciosa fortor dels formatges o remenava encuriosida petits retrats de la Girona que enamora. Però a mesura que passava el temps i l'hora punta del migdia s'allunyava, els petits comerciants sospiraven resignats per la poca facturació obtinguda, tot i ser el dia més assolellat del cap de setmana.

«La gent passa però no compra», afirmava decebut Ramon Riera, responsable de la parada de Cal Baladrer, que ven formatges artesans i ecològics de Sant Hilari Sacalm. Ell és un dels artesans que formen la Fira d'alimentació artesana de la Rambla de la Llibertat. «En el meu cas, he reduït a la meitat la facturació respecte als altres anys. Esperàvem molt més», explicava Riera, i afegia que les causes podrien ser la situació política actual i el fet que ens trobem a finals de mes: «Si el Girona 10 es fes la primera setmana de març ens aniria a tots molt millor».

El formatger de Cal Baladrer no és l'únic comerciant que troba en el context polític actual una causa important del descens de facturació. «La gent està desconcertada, és més freda i prudent a l'hora de comprar, està per altres coses? Com per a la manifestació que hi ha hagut aquest matí, per exemple», opinava Dolors Cases, responsable de la paradeta de mels de Juià. I és que a dos quarts d'onze començava la Marxa Groga organitzada pel CDR de Salt i Girona, que acabava a les dotze amb una concentració davant la Delegació del Govern Espanyol a Girona. De fet, durant tot el matí es podien veure passejar persones amb bufandes grogues, estelades i fins i tot caretes de paper de Carles Puigdemont pels carrers del Barri Vell.

El Mercat d'artesania i gastronomia de la plaça Catalunya, un dels centres neuràlgics dels actes al carrer del Girona10, va ser el més concorregut aquest diumenge. De fet, molts firaires del Pont de Pedra i de la Rambla opinaven que aquest mercat representa una forta competència per a ells. «El mercat de plaça Catalunya ens ha tret clients, la gent es queda allà. A més, s'hi han organitzat activitats com concerts i tallers que atrauen la gent; en canvi, a La Rambla i al Pont de Pedra no s'ha fet res», explicava una mica molesta Remei Ibáñez, venedora de joies i minerals fets amb resina.

A banda de la valoració dels firaires i comerciants dels mercats, Josep Maria Nogué, president de Girona Centre Eix Comercial, apunta que els resultats de les botigues i comerços ubicats al centre de la ciutat han sigut similars als de l'edició passada. En paraules de Nogué, «cal recordar que el Girona 10 no és una campanya comercial, però tot i així s'ha notat que hi ha hagut més afluència de gent i a més a més el bon temps ha afavorit les vendes.»

La regidora de Turisme, Glòria Plana, també s'ha mostrat optimista amb els resultats d'aquesta edició. Un dels objectius de cara a edicions futures és atraure més visitants del sud de França, Anglaterra i Països Nòrdics, explica Glòria Plana, i afegeix que el turista majoritari prové de l'interior de Catalunya i de tot l'Estat espanyol. «Encara no tenim dades concretes, però s'ha complert l'objectiu del Girona 10: ser un aparador per als visitants per tal que vulguin tornar a venir al llarg de l'any», va afirmar la regidora.