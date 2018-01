La FPdGi cerca llocs per lliurar els seus premis

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) estudia emplaçaments alternatius per a l'entrega dels seus premis després que la regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana, hagi dit aquest dilluns que el consistori li ha denegat el permís per lliurar els guardons a l'Auditori, com feia cada any, al·legant les obres de manteniment previstes a l'estiu, encara que ha admès que "alguna cosa té a veure" el context polític.

"A partir d'ara estudiarem alternatives. Estem mirant emplaçaments però encara és massa ràpid. Ho volem fer a Girona, però ho estem valorant", han explicat a Europa Press fonts de la FPdGi.

L'Ajuntament de Girona defensa que des de finals de 2016 existeix la decisió de remodelar l'edifici, i que les obres han de realitzar-se durant l'estiu perquè és l'època de menor activitat i és quan surten perjudicades menys entitats.

La cerimònia, a la qual els Reis d'Espanya assistien cada any, és l'acte central d'aquesta entitat, que segons la directora de la Fira de Girona, Coralí Cunyat, està avisada des de fa 15 dies perquè tinguin temps per trobar un espai alternatiu.

Sobre el context polític actual, Plana ha reconegut que "alguna cosa té a veure" amb la decisió presa i ha recordat la declaració del Rei després del referèndum de l'1 d'octubre, paraules que ha titllat de poc neutrals, repressives i contra la llibertat d'expressió, tenint en compte que va haver-hi càrregues policials.