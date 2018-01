L'Ajuntament no cedirà l'Auditori a la Fundació Princesa de Girona pels seus premis anuals

L'Ajuntament de Girona ha denegat a la Fundació Princesa de Girona el permís per celebrar la gala dels seus premis anuals a l'Auditori de Girona. Segons han confirmat fonts municipals, el motiu són unes obres a l'equipament i al Palau de Fires. Ara per ara, no hi ha un espai alternatiu on celebrar aquest acte on el rei Felip VI sol acudir cada any. La decisió es va comunicar informalment a la Fundació fa quinze dies, i aquest matí se'ls ha fet la comunicació oficial.

Aquesta decisió arriba tres mesos després que el ple municipal declarés el rei Felip VI persona non grata. La regidora de Turisme, Glòria Plana, ha assegurat que les obres no es poden endarrerir més perquè sinó no s'acabarien a temps, i assenyala que s'han escollit els mesos d'estiu perquè és quan hi ha menys activitats de fires i congressos. De tota manera, a Plana no la preocupa que l'entrega dels premis Princesa de Girona pugui traslladar-se fora de la ciutat: "Si el rei no va ser capaç de reconèixer els fets de l'1 d'octubre, no crec que a la major part de la ciutadania li sàpiga greu que l'esdeveniment marxi de la ciutat. No serà un problema per a res", indica.

El passat octubre, una de les entitats que va promoure la creació de la fundació, la Cambra de Comerç de Girona, ja va decidir abandonar-la pel fet que la Corona "tanqués el ulls" davant les càrregues policials de l'1 d'octubre i renunciés a "un paper moderador".