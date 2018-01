Treballadors de la Generalitat a Girona es concentren en defensa dels resultats del 21-D

Uns 300 treballadors de la Generalitat a Girona s'han concentrat aquest dilluns a les portes de l'edifici per exigir que es respectin els resultats del 21-D. Ho han fet amb la careta de Carles Puigdemont posada, tot reivindicat la "legitimitat" del candidat a la investidura com a president de la Generalitat. En la lectura del manifest, s'ha exigit que es "respectin les regles democràtiques" per tal que s'"investeixi el president sorgit de les urnes sense que res ni ningú ho pugui impedir arbitràriament". Així mateix, han demanat l'alliberament dels presos, la retirada de l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i la resta de consellers destituïts que estan a Brussel·les, entre d'altres peticions. Al final de l'acte, s'ha fet una crida a "manifestar-se massivament" a les portes del Parlament de forma pacífica aquest dimarts. "Defensar el dret de Carles Puigdemont a ser president és defensar la democràcia a Catalunya i arreu del món", han conclòs.