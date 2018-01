«Des que vaig arribar, no he trobat cap mà que m'ajudi»

Girona Acull exigeix a les administracions -sobretot, Ajuntament i Generalitat- que ofereixin solucions a la trentena de joves gironins que havien estat tutelats pel Govern català i que en complir la majoria d'edat es veuen abocats a viure al carrer per falta de recursos. En molts casos, indiquen des de l'entitat, aquests joves són «expulsats» als 18 anys del centre d'acollida «amb 50 euros i un entrepà», ja que l'administració no té prou pisos per acollir-los i en molts casos tampoc tenen permís de treball i ni tan sols la situació administraiva regularitzada. En molts casos, subratllen, els falta informació i pateixen «anormalitats administratives».

En una roda de premsa celebrada ahir, un d'aquests joves, de nom Yunes, va explicar el periple que ha patit en els darrers tres anys, des que va arribar a Andalusia amagat en un camió. Des d'allà va ser conduït a un centre de menors de Madrid, després a Barcelona i des de fa cinc mesos es troba a Girona. «Vaig deixar el meu país per buscar un futur, però aquí no he trobat cap mà que m'ajudi», va lamentar. Per això, Girona Acull exigeix solucions immediates a les administracions per als joves en aquesta situació.