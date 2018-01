El Güell atén unes 6.000 visites el primer mes d'urgències les 24 hores

El centre Güell de Girona ha atès gairebé 6.000 pacients en el primer mes d'atenció continuada urgent les 24 hores del dia. El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell, que estarà actiu tot l'hivern per atendre l'increment de la demanda assistencial relacionada amb la grip, ha atès 5.875 visites des que es va posar en marxa el 18 de desembre i fins al 17 de gener.

Des de l'any 2006, el centre Güell concentrava l'atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana -de 8 del vespre a 8 del matí- i les 24 hores del dia durant els cap de setmana i els festius, un horari en què els ambulatoris no estaven operatius.

En aquest primer mes funcionant amb un horari continuat, s'han realitzat 2.125 visites en tram nocturn (de 8 del vespre a 8 del matí) i 3.747 en tram diürn (de 8 del matí a 8 del vespre).

Del total de visites compatibilitzades en aquest període, 5.582 han estat per atendre urgències; mentre que la resta (290) han estat visites d'infermeria per a la realització de cures programades. El dia amb més càrrega assistencial va ser el 30 de desembre, amb 351 pacients atesos, una jornada que va coincidir amb l'arribada de l'epidèmia de la grip.

El 96,57% de les atencions realitzades al centre s'han pogut resoldre satisfactòriament, i només ha estat necessari derivar a l'hospital Josep Trueta de Girona el 3,43% dels pacients. Les derivacions s'han hagut de fer per qüestions de complexitat clínica o per necessitat de proves complementàries.

Aquesta dada «posa en relleu l'alt nivell de resolució del nou dispositiu, que està pensat per atendre pacients de complexitat baixa i moderada», remarquen des de l'Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona el servei.

Reforços segons la demanda

La posada en marxa del Centre d'Urgències d'Atenció Primària Güell s'emmarca dins el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, que preveu reforços pels recursos assistencials habituals en les èpoques de més pressió assistencial, com la temporada d'hivern.

El Pla, aprovat pel Departament de Salut durant l'any passat, establia la necessitat d'obrir un recurs a l'atenció primària de l'àrea metropolitana de Girona que atengués les urgències d'atenció primària les 24 hores del dia.

Atès el bon funcionament del centre Güell, amb un model que ha donat bons resultats fins ara, es va considerar d'ampliar l'horari d'atenció d'aquest equipament i de dotar-lo de més professionals, indica l'ICS. Així, es va decidir transformar aquest dispositiu en un CUAP a mitjans de desembre i fins a la primavera, per fer front a l'increment de la demanda de serveis sanitaris coincidint amb l'augment de casos de grip. Fins llavors, el Güell atenia, de mitjana, atenia unes seixanta visites durant les nits dels dies feiners que s'enfilaven fins a les 220 diàries durant els caps de setmana.

El CUAP Güell disposa de diversos equips de medicina de família i d'infermeria per atendre les necessitats assistencials: els dies laborables de 8 a 8 hi ha un equip, i de nit n'hi ha dos. Dissabtes, diumenges i festius l'atenció és coberta per tres equips en horari diürn, amb un metge de reforç per al període de grip de 10 a 8 i dos equips en horari nocturn.

Aquest dispositiu d'atenció treballa de manera coordinada amb el telèfon d'emergències 061, que activa el recurs més adequat segons la demanda, especialment pel que fa a l'atenció domiciliària en horari de nit.

Durant els dies laborables, l'atenció a domicili és atesa pels equips d'atenció primària i, en tram diürn dels caps de setmana, pels professionals del Güell. Els objectius del model són, justament, facilitar l'atenció domiciliària i millorar la qualitat assistencial.