L'Ajuntament no cedeix l'Auditori per a l'entrega dels premis Princesa de Girona

La Fundació Princesa de Girona haurà de buscar un nou espai on celebrar aquest mes de juny l'entrega dels premis que porten el seu nom. L'Ajuntament de Girona els va comunicar oficialment ahir- tot i que informalment ja ho havia fet quinze dies abans- que no podran disposar de l'Auditori-Palau de Congressos, que fins ara havia acollit la cerimònia. El motiu que addueix el consistori són les obres de reforma que s'estaran fent en aquest equipament i al veí Palau Firal.

A ningú se li escapa, però, que el context polític també hi té molt a veure. De fet, la regidora de Turisme, Glòria Plana, va assegurar ahir que si l'entrega de premis s'acaba fent fora de Girona, no passarà absolutament res: «Si Felip VI no va ser capaç de reconèixer els fets d el'1 d'octubre, no crec que a la major part de la ciutadania li sàpiga greu que l'esdeveniment marxi de la ciutat. No suposarà cap problema de res», va indicar. Per la seva banda, la Fundació Princesa de Girona ja ha anunciat que està buscant un espai alternatiu, prioritàriament a la mateixa ciutat.



Obres entre juny i setembre

L'Ajuntament de Girona argumenta que vol aprofitar els mesos d'entre juny i setembre, que és quan decau l'activitat congressual i de fires, per fer les obres de reforma i modernització de la Fira, anunciades el desembre de 2016 i que suposaran una inversió d'un milió i mig d'euros. Entre els treballs més destacats, s'obrirà una nova entrada principal a la façana que dóna al parc de la Devesa, es reformarà integralment la llotja de contractació i es milloraran diversos espais interiors. L'objectiu és modernitzar l'equipament i adaptar-lo a les necessitats del segle XXI per tal de poder-lo rellançar i atraure nous clients.

Així doncs, malgrat que la Fundació ja havia fet una pre-reserva de l'Auditori per a l'entrega dels premis al mes de juny -a la qual solen assistir els monarques, Felip i Letizia-, l'Ajuntament els ha fet saber que enguany no podran comptar amb aquest espai i que s'hauran de buscar una nova ubicació. Segons va indicar Plana, les obres es faran aquest estiu perquè s'han aconseguit desencallar precisament en aquest termini, i recorda que si no fos aquest estiu les haurien hagut de fer igualment l'estiu vinent. En aquest sentit, i preguntada sobre si no es podrien endarrerir els treballs fins a uns dies després de la cerimònia, Plana va assegurar que és impossible perquè si fos així no tindrien el temps suficient per acabar-los abans de setembre.

La regidora, però, no va obviar que el context polític «és el que és», i que per tant també ha jugat un paper important. Plana va recordar que el ple municipal ja va declarar Felip VI «persona non grata» pel seu discurs posterior a l'1 d'octubre, al considerar que les declaracions del monarca no van ser gens neutrals ni pròpies del càrrec institucional que ostenta. Plana també va criticar el suport del Rei «a la política repressiva contra un poble que vol llibertat d'expressió».

La regidora va explicar que, malgrat que la comunicació se'ls va fer formalment ahir, l'Ajuntament ja havia avisat feia un parell de setmanes a la Fundació que enguany no podrà disposar d'aquest espai. De la mateixa manera, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, va destacar que han rebut peticions d'altres entitats per fer actes a l'estiu a l'Auditori i la Fira i que també les han denegat per la previsió d'obres.



Estudiar alternatives

Mentrestant, la Funació Princesa de Girona ja ha posat fil a l'agulla per buscar un nou espai on celebrar l'entrega dels premis. «A partir d'ara estudiarem alternatives. Estem mirant emplaçaments però encara és massa ràpid. Ho volem fer a Girona, però ho estem valorant», van indicar ahir fonts de la Fundació. També van afegir que, un cop es conegui lloc i data de la cerimònia, es comunicarà públicament.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Girona continua distanciant-se cada cop més de la corona i del govern de l'Estat després de les càrregues policials pel referèndum de l'1 d'octubre. La decisió de no cedir l'Auditori per a la cerimònia se suma a un seguit de decisions prèvies que van en la mateixa línia, com ara declarar el rei Felip VI i el subdelegat del Govern, Enric Millo, com a persones «non grates» a la ciutat, decidir no assistir a cap acte on també hi hagi representants de la subdelegació de l'Estat o canviar el nom de la plaça de la Constitució per la d'1 d'octubre de 2017, que es troba pendent d'aprovació al ple.