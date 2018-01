Ningú es creu l'«excusa» de les obres a l'Auditori

Els grups de l'oposició a Girona van retreure que les obres a l'auditori s'hagin fet servir «d'excusa» per vetar l'acte de la FPdGi. Amb tot, ERC i CUP se n'alegren però haurien agraït que el govern ho digués obertament mentre que el PSC, CS i PPC retreuen una nova decisió «política» que perjudica la ciutat i que deixa de banda a una part de la ciutadania gironina.



ERC



«S'han de dir les coses clares»

La portaveu d'ERC, Maria Mercè Roca, va recordar ahir les mocions aprovades, com la més recent de declarar al Rei p ersona non grata. Per això, «trobem molt bé que no s'accepti la presència». Amb tot, va admetre que «no ens acaba d'agradar» que es doni «l'excusa de les obres», que «serveix una mica de protecció» al govern. «S'han de dir les coses clares, que no els volem», va dir Roca insistint que «ens hauria agradat més que es digués la veritat».



CUP



«Les obres és una mica una excusa»

A la CUP els va semblar «ideal» que, «sigui pel que sigui», no puguin venir els reis. Laia Pèlach va recordar que sempre han insistit que «no han de venir a fer res» perquè «som un país independent, republicans i no són benvinguts». Amb tot, les obres són «una mica una excusa» que ha servit al govern «per poder esquivar el tema» i els hauria agradat «més fermesa», ja que altres anys també deien unes coses i al final «tots corrien a fer-se la foto». També creu que la FPdGI trobarà un altre espai perquè «hi ha sectors molt interessats» en què continuïn a Girona.



PSC



«Han de representar tothom»

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, es va preguntar si el govern «ha renunciat a representar a una part de la ciutadania» després de detectar que insisteixen en l'argument -com amb la plaça constitució- que «és el que vol una majoria de ciutadans». «Recordar que l'alcaldessa i el govern són de tots» i han «de representar tothom, majories i minories», va dir constatant que hi ha «persones que han construït aquesta ciutat del passat i del present» que «comencen a sentir certa ofensa per una manera de procedir» basada «en la ideologia i amb un projecte polític concret i no com a institució de tots». Per al PSC es podien trobar alternatives, com s'hauria fet amb altres entitats, i la decisió (coneixien les obres a l'Auditori però no els constaven dates) mostra la «tendència» de «convertir la política amb una cosa poc rigorosa».



Cs



«Falta de respecte a la pluralitat»

Per a la portaveu de Ciutadans, Míriam Pujola, el govern està «degradant la imatge de la ciutat» amb «actituds que denoten una falta de respecte a la pluralitat de la ciutat». «Girona perd oportunitats amb aquesta manca de respecte cap als qui pensen diferent» i és una «decisió política» per «assenyalar» els que «pensen diferent», va afegir. Cs rebutjarà qualsevol decisió que «exclogui part dels ciutadans per les seves idees o sentiments» i treballaran perquè la FPdGi, amb «un paper clau en la promoció» pugui seguir fent les activitats «amb el respecte i reconeixement que mereix».



PPC



Una «actitud de hooligan»

La decisió és un «greu error», una «irresponsabilitat» i una nova «constatació de l'actitud de hooligan de l'alcaldessa i el seu govern cap a tot allò que no soni a procés independentista», segons la portaveu del PP Concepció Veray, que coneixia les obres a la Fira però no les de l'Auditori. Creu que es tracta de «voluntat política», i més quan el govern reconeix que la decisió «té un rerefons polític», i es podien buscar alternatives. També creu que perdre l'acte a Girona seria «desaprofitar l'oportunitat» en «promoció», «projecció internacional» i «qualitat» i «valor dels premis» de la FPdGi.