Un acusat de maltractar i agredir sexualment a la parella a Girona s'enfronta a 17 anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta inicialment a 17 anys de presó per maltractar la parella i agredir-la sexualment. El processat i la víctima van mantenir una relació breu, entre desembre del 2014 i abril del 2015, i van conviure durant tres mesos en un pis de Girona. Segons les acusacions, durant aquest temps el processat va tenir la víctima totalment sotmesa, li controlava les trucades, la insultava i ridiculitzava i no la deixava sortir de casa sense el seu permís. La relació va acabar el 27 d'abril del 2015 quan la dona va trucar a la policia. "Pensava que em mataria, tenia molt por", ha afirmat al judici. L'acusat ha admès que aquell dia li va donar "una bufetada" però diu que va ser per defensar-se perquè ella estava agressiva i l'estava empentant i agredint. També ha negat que la forcés a mantenir relacions sexuals.

La fiscalia l'acusa d'un delicte de maltractament habitual agreujat perquè convivien al mateix domicili, un delicte d'agressió sexual i dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica.

El cas, que ha arribat a judici aquest dimecres, es remunta a l'any 2015. L'acusat i la víctima van començar la relació el desembre del 2014 i un mes després van iniciar la convivència al pis d'ell, a Girona. "Des del moment d'iniciar-se la relació i fins que va interposar la denúncia el 27 d'abril del 2015, el processat va començar a mantenir un control sobre el comportament, l'aparença i les relacions personals de la denunciant", exposa la fiscalia.

La dona ha explicat al judici que l'acusat no li va donar mai claus del pis on convivia per controlar quan entrava i sortia, que la va obligar a donar-li les contrasenyes de l'ordinador i les xarxes socials i revisava les seves converses telefòniques. "Em va bloquejar contactes si eren homes i m'eliminava números", ha explicat. Segons ha relatat, tampoc la deixava sortir sense permís i la increpava constantment si "mirava a algun noi" pel carrer acusant-la de "calentapolles".

La denunciant ha detallat diversos episodis de violència. En un d'ells, ha relatat que li av clavar diverses bufetades perquè, mirant unes fotografies del seu nebot de 6 mesos, li va dir que l'estimava més que a ell. "Em va deixar marca a la cara i després em va ensenyar com m'havia de maquillar", ha declarat. En una altra ocasió, no la va deixar sortir de casa per anar a la feina perquè, diu, "s'havia planxat el cabell i estava guapa".

A principis de març, ha continuant explicant, estaven al pis havent dinat i ell li va dir que volia mantenir relacions sexuals. Ella s'hi va negar. Aleshores, el processat la va agafar pels braços, la va aixecar de terra i la portar a l'habitació, on la va tirar sobre el llit. "Em va abaixar els pantalons i em va ficar els dits a la vagina", ha descrit. Com que la dona es va posar a plorar, va acabar parant l'agressió.

El 27 d'abril del 2015 la dona va decidir posar punt final a la relació aprofitant que anava a classe. Va ficar les claus de casa els seus pares al calçat i va demanar a la professora que la deixés sortir abans, per evitar trobar-se'l a la sortida quan l'anés a buscar. Quan ja estava al pis, però, el processat s'hi va presentar. Després d'insistir, va accedir a obrir-li la porta.

Segons la denunciant, d'entrada l'acusat estava "tranquil" i només li deia que volia una abraçada i arreglar la relació. La seva actitud va canviar quan va veure un telèfon i una targeta SIM al pis, que va pensar que era d'ella. "Em va intentar agafar pel coll i el vaig mossegar", ha explicat. La disputa va continuar amb forcejaments. "Em va donar alguna bufetada i jo també a ell, però perquè tenia por que em matés", ha dit. De fet, ha exposat que durant la trifulga va sentir un "clac" al coll que li va fer molt mal i que va pensar que "s'havia trencat alguna cosa". Finalment, va trucar a la policia, que es va presentar al pis.



Tots dos eren gelosos

La versió de l'acusat és totalment oposada a la de la víctima. Segons ha explicat, tots dos eren molt gelosos i possessius i, per això, arribaven a "acords", com els de bloquejar contactes al telèfon. El processat assegura que van construir una relació "tòxica" amb forcejaments constants per part dels dos però ha afirmat que l'agressiva era la denunciant i ell es limitava a defensar-se.

L'acusat ha negat que l'agredís sexualment i ha atribuït la ruptura i el deteriorament de la relació durant el mes d'abril a que la denunciant va descobrir que li havia estat infidel amb la seva exparella. Segons el processat, el 27 d'abril del 2015 va anar a casa dels pares de la víctima per intentar arreglar la relació però ella s'anava posant "agressiva" cada vegada que recordava la infidelitat.

"M'anava dient que marxés però jo l'estimava i volia parlar", ha exposat. L'acusat ha reconegut que li va donar una "bufetada" i ha atribuït el fil de sang que la víctima tenia al llavi quan va arribar la policia a que ella mateixa es fes mal quan li a mossegar el braç. A més, ha relatat que quan intentava aplacar-la subjectant-la pels braços ella va dir que li feia molt mal el coll. "Vaig anar a buscar gel al congelador per ajudar-la i li vaig dir si volia que truquéssim una ambulància", ha exposat.

La fiscalia demana inicialment 17 anys de presó i la defensa l'absolució. La dona ha renunciat a rebre indemnització.