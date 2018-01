Detinguts per robar aparells de la deixalleria de Sarrià de Ter

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per robar a la deixalleria de Sarrià de Ter. Els agents van escorcollar-los el cotxe i els van trobar diverses eines per cometre robatoris i van recuperar els objectes sostrets.

A un dels detinguts li van trobar a la butxaca del pantaló el cadenat trencat de la porta de l'equipament violentat, on van entrar saltant la tanca i forçant l'accés. Els arrestats són tres homes de 19, 23 i 36 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Salt. Van quedar acusats com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els detinguts seran citats properament pel jutge. Els fets es remunten a la matinada de dilluns, quan dues patrulles de la comissaria de Girona, una d'uniformada i una de paisà, mentre feien tasques de seguretat ciutadana, van veure tres persones vestides de fosc i amagades sota una caputxa, que caminaven amb actitud vigilant pel polígon de Sarrià. Els agents van veure com entraven dins un cotxe i marxaven direcció Girona. Els Mossos els van aturar a l'avinguda Josep Tarradellas i van identificar i escorcollar els homes i el vehicle.

En l'escorcoll del turisme, la policia va localitzar material habitualment utilitzat per cometre robatoris com una palanca, guants i tornavisos. També van recuperar els objectes robats com ara una pantalla d'ordinador, un telescopi, un joc de bombetes, un kit de reparació de punxades, una calculadora i una minimoto.